“Il paese delle storie“ Festival letterario con autori e non solo

Albosaggia sarà “Il paese delle storie“. Mancano poco meno di 10 giorni al via di uno degli eventi più attesi: la 13esima edizione del festival letterario in programma dal 19 al 21 maggio. Il programma messo a punto da Fondazione Albosaggia e Comune in collaborazione con tutte le realtà del paese coinvolgerà famiglie, scuole e associazioni. Il risultato è uno spazio animato da scrittori sia locali sia nazionali, libri, laboratori, teatro, danza e canto con uno sguardo particolare sull’identità dei luoghi, alla riscoperta del dialetto e degli angoli più misteriosi delle frazioni storiche. Sul sito programma e autori, tra i quali Enrico Benedetti (nella foto).