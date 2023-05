Il nuovo questore di Sondrio Enrico Mazza: "Garantiamo sicurezza alle Olimpiadi 2026"

Sondrio – Carlo Ambrogio Enrico Mazza, 60 anni, milanese, con alle spalle importanti incarichi nella carriera, è il nuovo questore di Sondrio. Ieri la presentazione alla stampa. "Vengo da due esperienze di vicario - ha affermato il dottor Mazza, affiancato dalla dottoressa Raffaella Di Giacomo, capo di Gabinetto - e ho una chiara idea di ciò che devo fare nella nuova veste di questore. Sono attorniato da validi collaboratori e, in qualità di lombardo, ritengo di conoscere la Valtellina: si tratta di un territorio che gode di condizioni privilegiate rispetto ad altri”.

"Non esistono tensioni sociali, non ci sono problemi di ordine pubblico e la criminalità è decisamente sotto controllo. Siamo già al lavoro per garantire la massima sicurezza alle Olimpiadi 2026, quando la provincia sarà al centro del mondo per 15 giorni". Sposato a una donna spagnola, due figli anch’essi con la madre nella Penisola iberica, il dottor Mazza ha ricoperto importanti incarichi apicali, lavorando alla Digos di Milano per 5 anni, all’Antimafia milanese per 9, in Venezuela per 4,5, all’Anticrimine di Vercelli, Verona, vicario a Lecco e per 3 a Varese, quindi promosso. "Lo spaccio nei boschi? Conosco il fenomeno. Lavoreremo per estirparlo", ha detto. Mi.Pu.