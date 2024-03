Il Mercato contadino in piazza Mazzini con i piccoli produttori

Sabato ritorna a San Giorgio su Legnano, dalle 9 alle 13, il Mercato contadino in piazza Mazzini con l’appuntamento mensile dei produttori locali e regionali. L’iniziativa, ideata dall’amministrazione locale e dalla Pro Loco in collaborazione con Slow Food Legnano, consiste in un mercato di prodotti agricoli del territorio previsto ogni terzo sabato del mese. Si potranno acquistare prodotti di stagione direttamente dai produttori che metteranno in esposizione le tantissime bontà del territorio: salumi, pane e dolci , pasta fresca, miele, formaggi, vino, olio, riso, farine e verdure.