Il lungolago cambia look Progetto definitivo? Sì dalla Giunta comunale

di Daniele De Salvo

Un lungolago social. Il sindaco Mauro Gattinoni e gli assessori del suo esecutivo hanno approvato il progetto definitivo di riqualificazione del lungolago di Lecco, nome in codice "Waterfront Città di Lecco".

Sarà un lungolago instagrammabile, da fotografare e postare in rete. Sarà inoltre un lungolago da frequentare, vivere e condividere in famiglia e tra amici.

Contestualmente è stato approvato il progetto di itinerario ciclopedonale dalle Caviate, dall’innesto con la passerella panoramica di Abbadia Lariana, fino al Bione. Rispetto alle tavole iniziali sono state apportate alcune modifiche, sia per far quadrare i conti lievitati a causa dell’impennata dei prezzi del materiale, sia per recepire le prescrizioni imposte dai paesaggisti della Soprintendenza. Sono stati ad esempio modificati i disegni di parapetti e cordoli con elementi orizzontali invece che verticali, delle gradinate a lago che verranno restaurate, delle pavimentazioni piuttosto che di altri elementi.

È un affare da 10 milioni di euro, più di 6 e mezzo dei quali ottenuti con il Pnrr e 1 da Regione Lombardia per quanto riguarda la pista ciclabile, mentre il resto li mettono i contribuenti lecchesi tramite risorse comunali. L’intervento, che ridisegnerà il profilo del capoluogo, dovrà necessariamente essere ultimato entro marzo 2026. Il progetto è stato presentato durante l’ultima riunione dei consiglieri comunali che fanno parte della Commissione Cura della città, lavori pubblici e infrastrutture, manutenzione e patrimonio, dall’assessore alla partita Maria Sacchi e dall’architetto Simona Bodria dello studio di progettazione. "Un intervento di riqualificazione importante che darà un nuovo volto e una migliore fruibilità del lungolago a cittadini e turisti – commenta proprio Maria Sacchi -. Durante l’iter sono emerse criticità importanti, a partire dall’aumento dei prezzi e sono stati presi in considerazione nuovi interventi come la riqualificazione di tutta la passeggiata a lago". Chi si aggiudicherà la commessa dovrà occuparsi della progettazione esecutiva nel giro di 45 giorni, cioè un mese e mezzo. Poi cominceranno i lavori veri e propri, che verranno eseguiti in otto fasi in lotti autonomi.