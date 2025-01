"Il futuro delle terre alte". Si parla di giovani e imprese con Crédit Agricole Italia

Innovalp sbarca a Sondrio. Mercoledì 29 gennaio, il viaggio alpino e appenninico di Innovalp, l’iniziativa ideata dalla Cooperativa Cramars di Tolmezzo (UD) per attivare un confronto sul futuro delle cosiddette Terre Alte, farà tappa nel capoluogo.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Società economica valtellinese (Sev), Crédit Agricole Italia e Le Village by CA delle Alpi, si terrà in Piazza Quadrivio 8, dalle 16.15 alle 18.15 (accoglienza a partire dalle 16).

L’Open Talk, dal titolo "Creatività e innovazione: giovani e imprese al cuore della trasformazione locale", interseca il lavoro svolto nel percorso Montagna 4.0 FUTURe ALPS e mira a immaginare insieme il futuro della montagna.

In un dialogo aperto e partecipativo, giovani e imprenditori esploreranno le possibilità offerte dalla creatività, dalle competenze e dall’open innovation per affrontare le sfide locali, trasformandole in opportunità di crescita inclusiva e sostenibile.

Interverranno: Marco Bissi, ceo della Bissi Holding S.p.a., Marco Campanari, presidente Confindustria Lecco & Sondrio, Fabrizio Capobianco, The Liquid Factory, Fabio Esposito, Latteria Valtellina, Elena Pedrana, SEP Valtellina S.r.l., Marco Rocca, Mottolino S.p.a.

Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare i futuri possibili per una montagna produttiva e inclusiva, favorendo il dialogo tra generazioni e realtà economiche diverse.

Il presidente di Le Village by CA delle Alpi, Umberto Colli che ospita la terza tappa di Innovalp, ha dichiarato: "Crediamo fermamente nel potenziale dei giovani e delle imprese che rappresentano il motore di sviluppo del nostro territorio".