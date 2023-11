Il futuro del Valtellina golf club. Spunta la soluzione Menaggio

C’è un futuro per il Valtellina Golf Club di Caiolo. Questo quanto emerso, forte e chiaro, al termine dell’assemblea dei soci del sodalizio golfistico che, fino a pochi giorni fa, sembrava sull’orlo della chiusura totale. E, invece, nell’assemblea di martedì sera sono uscite delle importanti novità che potrebbero essere il salvagente per una "perla" come il Club di Caiolo, un bellissimo campo a 18 buche.

Innanzitutto c’è una lettera di intenti, a firma di Loretta Credaro (rieletta presidente della Camera di commercio di Sondrio) e per conto di Comuni interessati e vari Enti, nella quale si esprime il desiderio e la voglia di ricorrere a "ogni mezzo" per far sì che il Valtellina Club non chiuda i battenti. E questa è una grande notizia per il turismo sondriese e valtellinese. Ma bisogna trovare anche chi gestirà il club e prenda il testimone della dimissionaria Global. A riguardo parrebbero esserci delle grosse novità. Il Golf Club Menaggio, uno dei più vecchi d’Italia e pezzo da 90 del turismo golfisitico lariano, avrebbe manifestato la disponibilità di impegnarsi per la gestione di Caiolo eo per una possibile sinergia mirata all’incremento dei numeri di utenti.

Lo scoglio? Potrebbe esserlo quello dei 360.000 euro di debiti verso i fornitori, come emerge dai conti ufficiali. Appare chiaro che chiunque prenderà in mano il golf, lo farà avendo le garanzie che qualcuno ripiani quel debito. Le banche socie del club, Banca Popolare di Sondrio e Credit Agricole, hanno manifestato l’intenzione di trasformare i loro crediti in strumenti finanziari di partecipazioni e quindi da questo lato non ci sarebbero problemi di sorta. Qualora non dovesse andare in porto la "soluzione Menaggio", che Filippo Rolando, ceo della società del Valtellina Golf, porterà senza ulteriori indugi i libri in tribunale. Sarebbe la fine? "Io sono pronto, nell’eventualità non dovesse andare in porto la soluzione Menaggio o con altro circolo vicino alla Valtellina – dice Lorenzo Tomasi, ex presidente del Bormio Golf Club che ha portato il circolo bormino ad avere utili – a rimettermi in gioco e valutare la possibilità, con un paio di amici, anche di recarmi dal giudice per evitare la chiusura. È chiaro che lo farei solo partedo senza debiti".