Il Fontanile Cavour rinasce più pulito

Il noto Fontanile Cavour, uno dei fontanili storici di Caravaggio, viene recuperato e riqualificato grazie all’impegno del Comune e con il sostegno del Fondo compensativo per il gas nel sottosuolo. Si tratta di una riqualificazione importante dopo quelle che hanno visto il recupero dei fontanili Brancaleone e Vascapine. L’impegno prevede l’intervento del Comune su un’area di ben 5.500 metri quadrati, nella zona di via Fontanili nelle vicinanze del celebre Santuario mariano. Finanziato anche con il contributo di 75 mila euro dalla regione Lombardia, costerà 300 mila euro e sarà effettuato non appena le acque si saranno abbassate. Che cosa se ne farà e a cosa servirà? Diventerà oltre che un ambiente protetto, uno spazio naturalistico significativo che sarà utilizzato dalla popolazione.

Amanzio Possenti