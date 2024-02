Il figlio impugna il coltello. La mamma si ferisce

Paura nel primo pomeriggio di ieri all’interno di un’abitazione di Cercino, in piazza Sant’Antonio, in Bassa Valtellina.

La ricostruzione dei fatti, per quanto è stato possibile appurare. Un giovane pregiudicato di nazionalità marocchina, all’improvviso, all’interno della cucina, afferrava un coltello e minacciava un gesto autolesionista, non un suicidio. La madre quarantaduenne, presente in quel momento durante la discussione, nel tentativo di disarmare il figlio - temendo che si potesse realmente fare del male - si procurava una ferita di non grave entità con la lama stessa. Si allertavano i soccorsi e sul posto giungeva un’ambulanza mandata da Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) che prestava le necessarie cure alla donna, senza che si rendesse necessario il trasporto della stessa in ospedale.

I soccorritori intervenuti sul posto allertavano pure i carabinieri della dipendente Compagnia di Chiavenna per i necessari accertamenti sull’accaduto. Mi.Pu.