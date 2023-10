Il fantasy nei padiglioni di Lariofiere. Vanni e D’Avena sul palco di Como Fun

Un week-end da non perdere per tutti gli amanti del mondo fantasy che nei padiglioni di Lariofiere potranno perdersi tra fumetti e manga, divertirsi con gli ultimi videogames e partecipare alle sfide di retrogaming, con oltre 50 console vintage e 70 postazioni da sala giochi. Como Fun permetterà agli appassionati di conoscere da vicino i disegnatori dei loro fumetti preferiti, dare i voti ai costumi dei cosplayer e partecipare alle conferenze e ai workshop dedicati al mondo della fantascienza, fantasy e cultura giapponese. Non mancherà la musica: oggi alle 17 sul palco centrale si esibirà Giorgio Vanni, interprete delle sigle di Pokémon e Dragon Ball, mentre domani alle 17, sarà la volta di Cristina d’Avena e i Gem Boy. Tra gli ospiti del festival anche Marco Santin e Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band e tanti protagonisti della tv anni ’80 e ’90. Como Fun si potrà visitare oggi e domani dale 10 alle 19, il biglietto di ingresso è in vendita a 15 euro.