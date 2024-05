Il Fai apre le porte di Casa Macchi. Torna il mercato di cimeli e ricordi

Torna in versione primaverile “Tante care cose“, il mercato

di rigatterie e anticaglie promosso dal Fai a Casa Macchi

nel centro di Morazzone. Il bene Fai apre le porte oggi e domani dalle 10 alle 18 per un viaggio nel tempo tra mobili, stampe, porcellane, ceramiche, vetri, riviste, cartoline, giochi antichi

e cimeli di ogni tipo. Accessori e arredi dimenticati nelle case

del passato, ritrovati negli armadi e nei cassetti o riscoperti

tra archivi e soffitte polverose, da trasformare in poetici oggetti d’uso contemporaneo. Per questa seconda edizione l’area espositiva si espande, ospitando un numero ancor più ricco

di antiquari: anche il giardino e parte del pratone diventano spazi dove curiosare tra oggetti e ricordi. Il Fai esporrà e venderà in via straordinaria una selezione di arredi dal deposito della Fondazione non destinata a essere riallestita. L’ingresso alla sola mostra mercato è gratuito.