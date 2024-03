“Il corpo indagato“ nei dipinti di Saltarelli

Segni energici, colori determinati e carichi, volti ed espressioni che si deformano e si offrono al movimento. Una capacità di coinvolgere chi guarda e di trascinarlo verso l’opera. Il segno di Vanni Saltarelli, artista generoso e appassionato nel suo lungo percorso artistico, si impone sempre con la sua forza figurativa e cromatica. Sono le opere pittoriche di Vanni Saltarelli protagoniste della personale “Il corpo indagato“, che si inaugura sabato alla Canonica di San Salvatore di Barzanò, via Castello, con la presentazione del critico d’arte Luigi Consonni.

Pittore figurativo, Saltarelli si caratterizza per i suoi soggetti che occupano con vigore il centro della tela, anche in opere di grandi dimensioni come quelle che saranno esposte a Barzanò, tutte recenti e protagoniste di un percorso espositivo inedito.

La mostra rimarrà aperta con ingresso libero, fino a domenica 7 aprile, con i seguenti orari: lunedì 14-18, giovedì 10-12 e 18-20, venerdì 18-20, sabato 14-18 e domenica 7 aprile 10-12 e 14-18.

È il primo appuntamento di un ciclo organizzato dalla Commissione Cultura, che proseguirà con le opere scultoree di Antonella Gerbi dal 13 al 20 aprile e con una collettiva di lavori in ceramica dal 27 aprile al 5 maggio.

Inoltre dal 23 al 29 aprile in Sala Civica, via Colli, la mastodontica installazione Modulopoli, mentre il 20 aprile si inaugura La Cura, una delle più grandi installazioni di land art mai realizzate in Brianza. Infine la scuola Primavera ospita la riproduzione della Cappella degli Scrovegni.

Paola Pioppi