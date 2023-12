Il coro gospel dagli Usa fa del bene a esibirsi

Come da tradizione, durante il periodo natalizio il Teatro Sociale propone il concerto Gospel, sempre molto atteso, nell’ambito della rassegna “Il teatro per gli altri“. L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 20.30 con il Florida Fellowship Choir, gruppo fondato nel 2017 sui valori di fede, famiglia e fratellanza, per un evento finalizzato a raccogliere donazioni mirate alle progettualità sul Fondo Sant’Anna. Il Florida Fellowship Choir comprende oltre cento cantanti, cantautori, direttori e musicisti di tutte le fedi, provenienti da ogni regione dello Stato della Florida.

Il tour italiano propone sei o sette elementi guidati dal fondatore e direttore esecutivo Corey Edwards. Vincitori della categoria Grandi Cori del 2022 al contest internazionale “How Sweet the Sound“, hanno avuto la fortuna di essere presenti su importanti palchi in tutti gli Stati Uniti, accompagnati da alcuni dei migliori e più brillanti cantanti gospel. Sabato prossimo verrà promossa la raccolta fondi per Asst Lariana dedicata al progetto “Implementazione e ricerca nel campo dei tumori del sangue – Neoplasie ematologiche“ che si sviluppa nell’ambulatorio di Ematologia, per favorire la creazione di un nuovo polo ematologico nel Comasco, con la finalità ultima di poter garantire un ulteriore riferimento nell’assistenza e nella cura dei pazienti del territorio.

È possibile effettuare altre donazioni al Fondo Sant’Anna, costituito presso la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus, per sostenere finanziariamente e materialmente le strutture del Sant’Anna e i progetti da questa promossi. Info e prenotazioni: www.teatrosocialecomo.it.

Paola Pioppi