Il concorso fotografico Avis. Occhi alla terra

Per l’edizione 2025 del Concorso fotografico, Avis Morbegno è alla ricerca di scatti in cui sono rappresentate le operazioni legate alle produzioni e lavorazioni agricole sia esse svolte con il solo lavoro umano o con macchinari o immagini relative al prodotto finale. Ai partecipanti rappresentare con uno scatto quello che più vi affascina. Le immagini partecipanti al concorso saranno accettate fino alla mezzanotte del 30 settembre 2025, fa fede l’orario di spedizione. Il materiale inviato oltre tale termine o con modalità non previste dal regolamento non sarà accettato e verrà escluso dal concorso.