Il cinema di montagna all’Excelsior

Prende il via questa sera alle 21 al cinema Excelsior di Sondrio con il film “Pericolosamente vicini“ di Andreas Pichler la mini rassegna cinematografica di montagna proposta da CAI - Sezione Valtellinese di Sondrio e Fondazione “Luigi Bombardieri“. La prima pellicola è dedicata al difficile rapporto di convivenza tra uomo e orso, che prende lo spunto dall’uccisione in Trentino di Andrea Papi. “Pericolosamente vicini“ prende avvio proprio dal progetto di ripopolamento cui la provincia autonoma di Trento diede avvio nel 2003 per salvare i pochi orsi sopravvissuti dall’estinzione, con il rilascio di alcuni esemplari provenienti dalla Slovenia. Con l’aumento degli orsi, però, sono aumentati anche gli incontri tra i grandi e fortissimi carnivori e l’uomo. Venerdì prossimo 25 ottobre sempre alle 21 la rassegna prosegue con “Marmolada 03.07.2022“, di Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon, che saranno presenti in sala, sul catastrofico distacco di ghiaccio sul versante nord della Marmolada e sulle operazioni di soccorso. Nel documentario interviste, materiale di repertorio inedito e nuove riprese si fondono in un unico linguaggio narrativo, capace di restituire l’impotenza dell’uomo di fronte alla forza della natura: una dedica alle 11 persone che quel giorno persero la vita e a tutti coloro che si prodigarono per aiutare e recuperare sopravvissuti e no. E sempre alla montagna che dopo la tragedia del 2022 è entrata nel dibattito sul cambiamento climatico, è dedicato l’ultimo dei tre film della rassegna, “Marmolada Madre Roccia“ di Matteo Maggi e Cristiana Pecci che sarà proiettato – con ingresso libero – venerdì 7 novembre con la presenza in sala di Luca Maspes, Iris Bielli e Massimo Faletti, protagonisti con Matteo Della Bordella dell’apertura di una nuova via sulla parete sud della regina delle Dolomiti. Sara Baldini