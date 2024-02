Il cervo al centro di lezioni “speciali“

Il cervo al centro della giornata didattico formativa, organizzata a Sondalo da Ersaf e da APF Valtellina, rivolta a due classi del 5° anno dell’alberghiero Alberti di Bormio e Vallesana di Sondalo. Si è parlato della gestione e conservazione del cervo nel Parco dello Stelvio e sulle tecniche di macellazione e conservazione della carne. Duilio Tagliaferri, del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Montagna, ha coordinato le attività. Si è parlato del cervo come risorsa, del ruolo ecologico nella piramide alimentare. Elia Pozzi della macelleria De Lorenzi di Bormio si è prestato a una lunga dimostrazione sulle tecniche di macellazione di un capo, un cervo maschio di 2 anni e mezzo proveniente dai prelievi controllati nel Parco, ceduto alla scuola per attività divulgativa. Alcune parti utilizzate per il pranzo, coordinato dagli chef Abbondio Pini ed Eliseo Pini. F.D’E.