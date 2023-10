“Il caso Kaufmann“ in prima nazionale al Teatro Sociale "Il Caso Kaufmann", una produzione del Centro Teatrale Bresciano, debutta in prima nazionale assoluta. Una tragica storia di odio e ingiustizia, raccontata dalla penna di Grasso e dallo sguardo di Maccarinelli, con Franco Branciaroli come protagonista. Al Teatro Sociale da martedì a domenica.