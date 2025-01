Il Carnevale torna in città dopo lo stop

Ritorna dopo anni la sfilata di Carnevale a Tirano ed è in programma per domenica 9 marzo. L’evento è organizzato dal Comune di Tirano in collaborazione con le scuole cittadine, numerose associazioni locali, partner pubblici e privati. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a prendere parte attiva alla manifestazione. Scuole, oratori, gruppi di volontari e associazioni interessate a partecipare con carri allegorici o esibizioni di gruppo possono segnalare la propria disponibilità entro il 15 febbraio contattando gli assessori Isabella Ciapponi Landi e Leonardo Tancini durante i rispettivi orari di ricevimento o via e-mail.