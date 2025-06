Centro sportivo. Cercasi gestore dell’Albulana

Cercasi gestore per il centro sportivo e ricreativo dell’Albulana. La bellissima e funzionale struttura richiede la presenza di una società o di un privato che possano gestirla al meglio e permettere agli abitanti del paese di godere di spazi ricreativi e sportivi di spessore. Nei giorni scorsi il Comune, proprietario del centro sportivo, con un avviso pubblico “per acquisizione di manifestazioni d’interesse“ ha espresso l’intenzione di concedere in gestione l’intera area che comprende un campo da tennis in erba sintetica con illuminazione, un campo da calcetto in erba naturale illuminato, due spogliatoi e servizi, un bel campo da beach volley e una struttura adibita a bar con relativa cucina e ripostiglio. L’indagine esplorativa è rivolta ad associazioni sportive, ristoratori, gestori di bar o altro, per verificare l’interesse per la gestione degli "impianti sportivi comunali con annesso bar" siti in località Albusana a Poggiridenti alto. L’area è di circa 6000 metri quadrati, è immersa nel verde e ha un bellissimo parco giochi, ideale per i più piccoli, da poco rinnovato. Inoltre la zona è servita da un ampio parcheggio auto. I soggetti che manifesteranno interesse potranno procedere a un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi in presenza del personale comunale e con loro sarà avviato un confronto per valutare termini e condizioni di una futura gara per la concessione della gestione dell’area.

"Il Comune – si legge nell’avviso – potrebbe valutare eventualmente l’opportunità di affidare bar e impianti congiuntamente o separatamente. Le segnalazioni dovranno pervenire entro il termine del 27 giugno, ma potranno pervenire anche oltre, purché non sia ancora stata avviata la gara per l’affidamento della gestione. Le domande andranno inviate a: ragioneria@comune.poggiridenti.so.it. Gli uffici comunale rimangono a disposizione per informazioni e/o delucidazioni al 0342380842.

Fulvio D’Eri