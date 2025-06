Massi e terra franano a valle. Lavori sul Sentiero dei Dossi

Nessun danno a persone o a cose, ma dopo la pioggia scrosciante di lunedì, il boato avvertito ieri mattina presto nella zona della Foppa, a Novate Mezzola, ha fatto temere il peggio. Il distacco ha riguardato invece solo alcuni massi e terra che, scesi a valle, non hanno lambito le case. Proprio per evitare che si verifichino situazioni simili, da oggi a venerdì compreso sarà interdetto il transito sul Sentiero dei Dossi che conduce all’abitato montano di San Giorgio. La chiusura è stata disposta con ordinanza del sindaco Fausto Nonini, per consentire alle guide alpine, incaricate dal Comune, interventi di ispezione e disgaggio di materiale roccioso potenzialmente instabile lungo il tracciato. I lavori rientrano nelle attività di controllo e manutenzione della rete di sentieri. L’invito alla popolazione e ai frequentatori della zona è di rispettare la segnaletica e le disposizioni: il passaggio, in questi tre giorni, potrebbe essere rischioso.

Quanto ad allarmi, proprio oggi la Regione torna a testare IT-alert per il rischio “collasso di grandi dighe“, interessando per la prima volta infrastrutture finora mai coinvolte nelle esercitazioni periodiche previste per verificare l’efficacia del sistema. Alle 10 di stamane il test interesserà la diga di Panigai, a Pedesina, e coinvolgerà sei Comuni: Pedesina, Bema, Rasura, Morbegno, Cosio Valtellino, Traona. Chi vi abita o si troverà in zona riceverà sul proprio telefono un messaggio di allarme IT-alert, con le azioni da compiere per minizzare i pericoli, finti.

S.B.