Hackathon. Valtellina in cerca di idee

In 48 ore si sviluppano progetti, ma soprattutto si costruiscono relazioni e visioni condivise, nella convinzione che l’innovazione nasca dalla collaborazione tra mondi diversi. La sfida è sviluppare un servizio basato sull’intelligenza artificiale generativa per risolvere un problema del territorio. I progetti saranno valutati da esperti di innovazione, imprenditori, ricercatori e istituzioni locali: un’occasione unica per farsi notare. Tutto è pronto per Hackathon Valtellina (www.hackathonvaltellina.it): la prima edizione dell’evento, che intende accendere la provincia di Sondrio con idee e soluzioni per il futuro, è venerdì 6 e sabato 7 alla sala congressi di WebTek. L’iniziativa, ideata e promossa da XR Solution srl Società Benefit, nasce con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per menti brillanti, creative e proattive - studenti universitari, startupper, maker, freelance, creativi, designer, tecnologi e innovatori di ogni età - desiderose di contribuire concretamente allo sviluppo della propria terra. Il termine Hackathon nasce dalla fusione delle parole inglesi: hack (in informatica violare, attaccare) e marathon (maratona) partendo dalle capacità informatiche degli hacker.

La prima edizione di Hackathon Valtellina è una palestra di innovazione, in cui team di studenti, giovani professionisti, imprenditori e sviluppatori collaborano per ideare soluzioni concrete a beneficio del territorio. "Vogliamo costruire un ecosistema che favorisca l’incontro tra chi ha idee, chi ha competenze e chi ha visione – spiega Mattia Pedroncelli di XR Solution – creando sinergie capaci di generare valore reale e duraturo per il nostro territorio". I partecipanti lavoreranno a stretto contatto con esperti e mentor provenienti da settori strategici, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità, dal turismo alla mobilità, dall’agricoltura all’industria. Il team vincitore dell’Hackathon Valtellina riceverà come premio la possibilità di presentarsi e illustrare la propria idea all’evento Smart Land Now che si terrà a Milano il 17 giugno.

Sara Baldini