Il caffè Mauro ai vertici del G7 e B7

I leader mondiali hanno parlato di commercio degustando un buon caffè valtellinese: Caffè Mauro, azienda del Gruppo Gimoka di Andalo Valtellino, ha servito le sue miscele di alta qualità in occasione degli incontri dei vertici internazionali del G7 e B7 tenutisi ieri e martedì a Villa San Giovanni e Reggio Calabria, con i ministri del commercio di Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Martedì pomeriggio, una rappresentanza dei partecipanti al G7, accompagnata da emissari di Confindustria, ha fatto visita allo stabilimento di Caffè Mauro: gli ospiti sono stati accompagnati in una degustazione delle miscele Bio Perù e Special Espresso. Caffè Mauro è stato anche il fornitore del forum intergovernativo del B7 guidato da Confindustria, tenuto in concomitanza con la riunione del G7, e del Gala Dinner, in cui è stata servita la miscela Caffè Mauro De Luxe.

"Siamo molto onorati che un’importante realtà del nostro Gruppo sia stata scelta come ambasciatrice dell’eccellenza italiana e della tradizione mediterranea in un evento di rilevanza internazionale che mira a sviluppare nuove soluzioni per la crescita del commercio globale, in modo sostenibile e inclusivo – dice Ivan Padelli (nella foto), presidente di Gruppo Gimoka –. Il comparto del caffè è uno dei settori in cui l’Italia è altamente apprezzata nel mondo. Poter offrire le nostre miscele ai delegati del G7 e del B7 è una testimonianza della qualità del nostro caffè e dei processi di sviluppo di un Gruppo in continua evoluzione che mantiene le sue radici in Valtellina pur aprendosi ai mercati di tutto il mondo".

F.D’E.