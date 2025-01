Il bello dell’Istituto Paesi Orobici: "La nostra scuola di gran valore"

I genitori dell’istituto comprensivo Paesi Orobici spiegano il bello della loro scuola e, tra le righe, invitano altre mamme e papà a seguirli nella scelta educativa dei figli. Ogni scuola ha il proprio cuore, quella competenza che spicca e rappresenta un valore aggiunto per chi la sceglie, così il comitato genitori racconta quali siano le peculiarità della Paesi Orobici.

"La nostra scuola ha un merito particolare: include, si apre al mondo, cresce cittadini attenti alle differenze e alla relazione – dicono –. Nelle due scuole dell’infanzia, “Note colorate“ in via Vanoni e “Il Germoglio“ in via Gianoli, i bambini sono accolti in strutture ristrutturate, luminose e con ampi spazi esterni. L’offerta formativa si accomuna per quanto riguarda progetti quali inglese e coding. A Note colorate si punta su musica, ritmo e canto, mentre a Il Germoglio si mira a sviluppare orticoltura e attività outdoor. Le sezioni sono eterogenee e non troppo numerose (circa 20 bimbi ciascuna)".

La primaria Racchetti ha attive due sezioni, una a tempo pieno (dalle 8 alle 16, con mensa) e una a tempo misto (due giorni 8-12.30, tre 8-16 con possibilità di mensa).

"Il corpo docente arriva da anni di formazione per lavorare con tutti i tipi di difficoltà e problematiche. Sono molti i progetti di valore, tra cui l’approccio all’uso degli strumenti musicali dalla IV, il coro, l‘attività di coding, la cura dell’orto, il corso di sci alpino. La secondaria di primo grado Sassi propone l’indirizzo musicale e permette ai ragazzi di scegliere l’approfondimento di uno strumento fra violino, clarinetto, pianola elettrica e chitarra, con un pomeriggio in più a settimana".

Tra i progetti proposti: percorsi di orientamento, sostegno alle competenze disciplinari, coaching motivazionale, laboratori grafico-pittorici e teatrale.