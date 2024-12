I sessant’anni del coro Cai. Festa con il concerto natalizio

Il Coro Cai di Sondrio, diretto da Michele Franzina, festeggia il 60° compleanno con un concerto natalizio ricco di fascino. Il coro del capoluogo di provincia invita tutti i suoi fan ad accomodarsi sulle tribune dell’Auditorium Torelli per assistere ad un concerto in cui proporrà una serie di canzoni del suo rinnovato repertorio di canti di musica popolare. Il coro, sostenuto dai suoi sponsor e sostenitori, in occasione delle festività intende porgere dunque gli auguri nel modo che gli è più naturale: cantando. Il concerto si terrà sabato 21 dicembre, alle 21, e sarà il modo migliore per i coristi, per il maestro Michele Franzina e per il presidente Aurelio Benetti di ringraziare, oltre che il proprio affezionato pubblico, Enti pubblici e privati, associazioni, aziende e tutti gli amici che hanno sostenuto e accompagnato il gruppo nella sua attività e nelle sue esibizioni in Valtellina ma anche al di fuori dei confini provinciali. Per tutti ci sarà in omaggio il fascicolo-annuario con il programma della serata e con la documentazione fotografica dei concerti del 2024 e, ad ogni famiglia, verrà consegnata la riproduzione di un disegno a china di Aurelio Benetti con la veduta del Castello Masegra e con lo sfondo della città. Sarà lasciato all’Avis comunale di Sondrio anche lo spazio per un intervento specifico. Su richiesta del Comune il coro si esibirà all’inizio dell’anno nuovo, il 6 gennaio alle 16, in piazza Campello.F.D’E.