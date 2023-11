I Promessi sposi e un Manzoni inedito svelato in biblioteca

Inaugurata sabato la mostra “Dossier Promessi sposi“, promossa nell’ambito del 150° anniversario della morte di Alessandro Manzoni dall’assessorato alla Cultura e biblioteca (anche sede di allestimento, piazza Castegnate). Articolata in cinque sezioni, raccoglie curiosità bibliofile provenienti da raccolte private e pubbliche. È l’occasione per rileggere alcune pagine tra le più celebri del romanzo, approfondendo aspetti come la peste e il matrimonio a sorpresa. Sabato la visita guidata a Casa Manzoni e alla chiesa di S. Fedele a Milano (per info e costi contattare la biblioteca).