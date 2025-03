I futuri meccanici Enaip intervistano il pilota di Formula 1 Leclerc

Enaip è in pole position per i suoi studenti. E uno di loro ha intervistato addirittura Charles Leclerc. Una delegazione di studentesse e studenti di Fondazione Enaip Lombardia, provenienti dalle sedi di tutta la regione, ha partecipato infatti nei giorni scorsi alla presentazione della Scuderia Ferrari, nella bellissima location di piazza Castello a Milano. Presenti anche dieci studenti dei corsi per meccanici d’auto e carrozzieri di Enaip Lecco e Morbegno, accompagnati dai docenti Valentina Binda, Giancarlo Scaccabarozzi e Bryan Pace. Tra loro anche Jurgen Isufi, studente della classe quarta, che ha avuto l’onore di intervistare, in diretta televisiva, Charles Leclerc. "Ero molto emozionato - confessa il giovane -, gli ho chiesto quale fosse stato il "team radio" più divertente… E lui ha ricordato i due momenti più elettrizzanti: Monza 2019 e Monaco 2024, definendoli emozioni pure, momenti in cui si è lasciato andare dopo aver tagliato il traguardo. Per me è stato davvero un bellissimo momento che ricorderò per sempre. Ringrazio Enaip per avermi regalato questa gioia". "Enaip rappresenta la pole position per le tante ragazze e i tanti ragazzi che ogni anno ci scelgono per inseguire il proprio talento ed entrare con consapevolezza e responsabilità nel mondo degli adulti e nel lavoro - dice Andrea Donegà, direttore di Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno -. Partecipare a un evento simile è una delle dimostrazioni di come Enaip sa prendersi cura della felicità dei giovani, condizione necessaria per poter star bene a scuola. Momenti come questo sono una bella spinta per il prosieguo del loro percorso scolastico. Tengo a ringraziare Teach For Italy per averci offerto i biglietti: si tratta di una realtà con cui Enaip collabora (fa parte della rete internazionale Teach For All) e ha come obiettivo il contrasto alle disuguaglianze educative". F.D’E.