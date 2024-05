"I fondi del Pnrr renderanno più accessibili tanti luoghi"

"I fondi Pnrr ci aiuteranno a rendere più accessibili tanti luoghi che oggi non lo sono, anche mezzi pubblici e strade in città importanti come Milano e Roma". Lo ha affermato la ministra alle Disabilità, Alessandra Locatelli (prima a destra in foto), durante la visita ad alcune realtà inclusive della Valtellina. "L’ultimo decreto attuativo della legge di riforma sulla disabilità prevede una sperimentazione, che partirà l’1 gennaio 2025, e riguarderà il metodo di accertamento dell’invalidità civile e introduce il progetto vita" ha aggiunto Locatelli, sottolineando che la riforma "avrà applicazione sperimentale in 9 province: tre al Nord, tre al Centro e altrettante al Sud. A breve indicheremo quali sono scelte per l’avvio. Cancelliamo da tutte le leggi ordinarie le parole handicappato e portatore di handicap per sostituirle con persona con disabilità. Tutti devono avere pari dignità e non sentirsi discriminati". E poi "basta ai ripetuti esami per il riconoscimento della disabilità con continue umiliazioni ai soggetti. Un unico ente si occuperà del riconoscimento" ha concluso.