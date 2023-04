I commercianti: "Il parcheggio è una priorità"

Per i commercianti di Morbegno il parcheggio multipiano è una priorità. Concentrare le risorse disponibili sull’area “ex campo delle suore“ per realizzare nel cuore di Morbegno un parcheggio su 2 piani di 313 posti auto complessivi (seminterrato con 225 stalli, il piano rialzato con 88), come ipotizzato dal sindaco Gavazzi. È la posizione dell’Unione Commercio e Turismo della provincia di Sondrio e da Confartigianato Imprese Sondrio, attraverso le associazioni mandamentali, per compensare il forte calo dei posteggi a disposizione di residenti e visitatori connesso ai lavori di riqualificazione di piazza Sant’Antonio che, dopo la riqualificazione, diventerà off limits per auto e mezzi di trasporto. "Siamo d’accordo che la piazza davanti all’auditorium vada rifatta e abbellita – afferma Mario Rovagnati (foto), presidente dell’Associazione mandamentale dell’Unione CTS – ma riteniamo che nell’ex “campo delle suore“ si debba procedere alla costruzione di un parcheggio multipiano. A nostro giudizio è l’unica soluzione, decisamente più efficace e rispondente alle esigenze dei cittadini e delle attività economiche rispetto alla realizzazione di parcheggi nelle altre zone indicate dal Comune". "Bisogna creare le condizioni per la futura realizzazione di parcheggi interrati sotto Piazza Sant’Antonio – dice Johnny Oregioni, presidente della Sezione locale di Confartigianato – che consentano ai visitatori di raggiungere il centro con la massima facilità". Un cronoprogramma delle opere per potenziare le aree di sosta di Morbegno: la richiesta che le Associazioni rivolgono al Comune. "Nel recente incontro convocato dall’Amministrazione comunale – ricordano Rovagnati e Oregioni – non è stato fornito ai presenti". F.D’E.