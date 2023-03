I carabinieri in cattedra contro droga e bullismo

Costante è il contributo alla “formazione della cultura della legalità” promosso dal Comando generale dell’Arma dei Carabinieri nelle scuole, che vede fortemente impegnato anche il Comando provinciale di Sondrio negli istituti scolastici di vario livello. In particolare, al Polo formativo professionale di Sondrio, si è concluso un ciclo di due incontri incentrati sul concetto di legalità. La presenza dei Carabinieri a scuola è servita a riflettere sui temi di maggiore attualità quali bullismo, cyberbullismo e stupefacenti. Su quest’ultimo tema si è concentrato l’incontro dell’altro giorno, presente il maggiore Nicola Leone, con l’obiettivo di fornire ai 111 studenti, tra i 14 e i 16 anni, elementi di riflessione che possano indurli a scegliere nell’esclusivo interesse della salvaguardia e tutela della vita. In modo interattivo sono state illustrate agli studenti le gravi conseguenze fisiche e, in ipotesi anche giudiziarie, a cui può andare incontro un giovane che fa uso di stupefacenti di qualsiasi tipo, soprattutto di quelle cosiddette leggere. È stato approfondito l’argomento, citando la testimonianza in un libro di un ex tossicodipendente che, in età adolescenziale, rischiò di morire per un’overdose. M.Pu.