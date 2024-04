I 150 anni del Club alpino . Il museo si è rinnovato

LECCO

Centocinquant’anni di storia degli alpinisti del Cai di Lecco. Sono quelli raccontati e mostrati nel nuovo Museo dell’Alpinismo lecchese. È stato inaugurato ieri. Non è in realtà propriamente nuovo lo spazio allestito al terzo piano di Palazzo delle Paure, in piazza XX Settembre in centro a Lecco, perché c’era già. È stato però completamente rinnovato proprio in occasione del 150° anniversario di fondazione del Cai di Lecco, intitolato al leggendario Riccardo Cassin, uno dei mostri sacri dell’alpinismo non solo lecchese ma mondiale. Il Museo dell’Alpinismo Lecchese, situato al terzo piano di Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre a Lecco, documenta un importante pezzo della storia del territorio.

"Il progetto nacque nei primi anni Novanta, quando iniziò a costituirsi una collezione di oggetti e documenti, donati alla sezione del Cai di Lecco da alpinisti del territorio o da loro famigliari – spiegano dal Cai di Lecco -. In occasione del 150° del Cai Lecco il Museo è stato riallestito e aggiornato, alla luce di un crescente interesse locale e nazionale per la conoscenza della montagna. Accanto alle storie che testimoniano momenti particolarmente significativi dell’alpinismo lecchese, è stato ampliato lo spazio dedicato alle origini della sezione". Ci sono cimeli utilizzati da scalatori del Cai Lecco che hanno scritto la storia della montagna ma anche del progresso tecnico, ci sono foto, ci sono racconti scritti e illustrati... Il prossimo appuntamento per i 150 anni del Cai di Lecco è per il 20 e 21 aprile con un’avventura di pulizia e riscoperta dei sentieri. D.D.S.