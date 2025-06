Sport Tradizionali, la Pro loco vuole il lancio del formaggio

La Pro Loco Morbegno strizza l’occhio ai giochi e agli sport tradizionali. Il consiglio direttivo della Pro Loco Morbegno presieduta da Luca Della Sale guarda avanti, con nuove idee e nuovi progetti. Nei giorni scorsi l’ente morbegnese ha deciso di procedere con l’affiliazione alla FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali affiliata al Coni. Nata negli anni Sessanta con sede nella città di Perugia, la FIGeST annovera tra le "sue" discipline una trentina di giochi e sport completamente votati alle tradizioni. Tra i più gettonati e blasonati il tiro alla fune, il calcio balilla, le freccette, il tiro con la balestra, il tiro con fionda, la trottola, il minigolf e altri ancora, e i giochi che rientrano nella categoria cosiddetta "sport che rotolano" la ruzzola, il ruzzolone e il lancio del formaggio. E così la Pro Loco con sede a Morbegno, riconosciuta "città del formaggio", ha pensato di affiliarsi alla FIGeST per poter organizzare anche in Valtellina l’unica manifestazione sportiva legata al formaggio,

"Questa specialità ben si inserisce in quelle che sono le nostre tradizioni di montagna – afferma il sindaco di Morbegno, Patrizio Del Nero –. Bene ha fatto la Pro Loco a rendere possibile anche nella nostra città la gara del lancio del formaggio, poiché Morbegno è "città del formaggio". L’auspicio è quello di riuscire ad allestire anche una squadra competitiva locale. L’Amministrazione comunale sostiene l’evento e sono certo che piacerà anche ai morbegnesi". A fine estate, in contemporanea all’evento "Morbegno in Cantina", sarà organizzata la prima gara del lancio del formaggio con tiratori provenienti da fuori regione. L’intenzione della Pro Loco è creare una squadra sportiva che pratichi il lancio del formaggio. Tutti gli interessati potranno chiedere informazioni a: info@prolocomorbegno.it

F.D’E.