Guasto alla linea Como-Lecco, ritardi e cancellazioni di treni

È iniziata nel peggiore dei modi la settimana per studenti e pendolari che si spostano tra Como e Lecco con il treno. A causa di un guasto alla linea vicino a Cantù, ieri mattina i convogli che fanno la spola tra i due capoluoghi, già ridotti di numero, hanno subito ritardi di oltre 20 minuti, come il treno 10421 partito da Como San Giovanni e diretto a Lecco che ha viaggiato con 26 minuti di ritardo, o sono stati cancellati com’è capitato ai passeggeri del 10418. Alcuni studenti diretti a Lecco, partiti da Como San Giovanni alle 6.25, sono stati fatti scendere alla stazione di Molteno e, quando è arrivato il treno successivo, solo alcuni di loro sono riusciti a salire perché i vagoni erano pieni all’inverosimile, arrivando così tardi a scuola. Solo in mattinata, quando il guasto è stato riparato, la situazione è tornata alla normalità, ma il comitato dei pendolari della Como-Lecco chiede che siano ripristinati al più presto i tavoli territoriali di confronto con Trenord, previsti nel contratto di servizio, ma mai più convocati dal novembre 2019, quando furono sospesi per il Covid. R.C.