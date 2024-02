Guardia costiera sul Sebino. C’è la speranza

Le richieste sono state inoltrate al governo, ma non hanno avuto riscontro. Il Sebino è l’unico grande lago lombardo senza la Guardia costiera che fa capo alla Marina militare. Il pattugliamento del territorio, però, è garantito da altre forze dell’ordine e organizzazioni di volontariato, fra cui la Guardia costiera ausiliaria, composta da 30 elementi. "Purtroppo - spiega Alessio Rinaldi, presidente dell’Autorità di bacino dei laghi di Iseo, Endine e Moro - fino ad oggi le richieste di avere una presenza fissa della Guardia costiera non sono state ascoltate. Ci sono stati incontri con gli uffici di questo Corpo militare e diversi sopralluoghi: si era pensato di attivare un Comando nel casello ferroviario di Iseo ma non è stato ritenuto idoneo. Inoltre erano emerse difficoltà a individuare il personale per garantire la copertura dei turni di 24 ore".

Ma la volontà del ministro dei Trasporti Salvini di portare il Corpo in tutti i maggiori laghi fa sperare. "Noi - prosegue Rinaldi - siamo sempre disponibili a confrontarci e se arrivasse qualche richiesta faremmo di tutto per soddisfarla". Ora in servizio sull’Iseo i carabinieri hanno due imbarcazioni, a Lovere e Iseo. Le Polizie Provinciali di Bergamo e Brescia possono operare su tutto il lago. L’Autorità di bacino nel 2023 ha siglato 2 convenzioni coi Comandi dei Vigili del Fuoco di Bergamo e Brescia che ha portato ad una maggiore presenza in estate. E non mancano le idee per garantire sempre di più una maggiore sicurezza ai residenti e ai numerosissimi turisti che affollano il Sebino. "Con i Vigili del Fuoco di Brescia - aggiunge Rinaldi - si valuta la possibilità di usare il casello di Iseo per installarvi un presidio fisso, 24 ore su 24, specialmente in estate". Michele Andreucci