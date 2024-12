Green Communities, obiettivo innovare

Nella sala Assemblee della Comunità montana Valtellina si è tenuto l’incontro “Green Communities Lombarde: stato di attuazione e prospettive“, organizzato in collaborazione con Uncem nazionale, per un ampio confronto tra istituzioni, enti locali e attori del territorio e fare il punto sull’avanzamento delle Green Communities che coinvolgono le Comunità montane Valtellina di Sondrio e di Morbegno e la Comunità montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino Riviera, in provincia di Lecco. Il dibattito ha messo in evidenza come "queste realtà stiano contribuendo alla creazione di una Lombardia più sostenibile, resiliente e inclusiva, grazie all’adozione di strategie ecologiche innovative". Durante la giornata sono stati affrontati temi fra i quali i progressi delle politiche regionali e nazionali per il sostegno alla transizione ecologica e le opportunità legate agli obiettivi di sostenibilità europei. "Sono estremamente soddisfatto dei risultati raggiunti finora dalle Green Communities lombarde – ha detto Tiziano Maffezzini (nella foto) che, oltre ad essere presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, è a capo della delegazione regionale lombarda di Uncem –. L’incontro ha confermato l’impegno di tutte le realtà coinvolte nella creazione di un futuro più sostenibile per la nostra regione. La Comunità montana Valtellina di Sondrio, insieme alle Comunità Montane di Morbegno e Valsassina, porta avanti con successo progetti innovativi che dimostrano come la transizione ecologica possa essere un’opportunità di sviluppo per i territori".

Fulvio D’Eri