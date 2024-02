Gravity, cellule primordiali dell’universo. Il palcoscenico è un live set elettronico Matteo Franceschini, noto come Tovel, porta al Teatro Sociale di Como il live-set elettronico Gravity, presentando il suo primo album. Un viaggio musicale ipnotico e energico che si terrà il 1° marzo alle 20.30. Un evento da non perdere per scoprire la creatività di uno dei compositori più originali della sua generazione.