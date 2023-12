Grande attesa per l’Orchestra . Maria Agnesi L'Orchestra Maria Teresa Agnesi, con 50 musicisti amatori di tutte le età, si esibirà il 7 gennaio nell'auditorium comunale. Biglietto d'ingresso 10 euro, 8 per over 65. Musica classica, tra cui la Marcia di Radetzky. Diretta da Marcello Corti.