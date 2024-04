Gli sposi promessi . Sul palco danzatori e attori professionisti

Gli sposi promessi show in scena e in musica venerdì sera a Mandello del Lario. Non è una classica commedia musicale, ma una scanzonata rappresentazione che unisce prosa, danza e musica, nello stile della commedia dell’arte, dove tradizione e modernità vanno a braccetto in un varietà umoristico ispirato al celebre romanzo di Alessandro Manzoni. Il testo e la regia sono di Maurizio Colombi. Sul palco si esibiscono 10 performer professionisti tra cantanti, danzatori e attori. Il costo del biglietto è di 25 euro.