Gli azzurri dello snow testano i materiali sul Piccolo Tibet

CF5>A Livigno c’è ancora neve e gli azzurri degli sport invernali sono pronti a salire nel Piccolo Tibet per effettuare gli ultimi allenamenti e per testare i materiali per la prossima stagione. Quella Olimpica. Le prime ad arrivare sono le nazionali di snowboard che si ritroveranno, da oggi al 17 aprile, per alcuni giorni di allenamento. Il dt Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile di settore Coppa del Mondo, Filippo Kratter, ha convocato dodici azzurri, con Ian Matteoli a guidare il gruppo composto al maschile anche da Nicola Liviero, Emiliano Lauzi, Felix Fulterer, Gregorio Marchelli, Marcello Grassis e dai fratelli Leo e Loris Framarin. Con loro anche Emma Gennero, Fanny Piantanida Chiesa, Marilù Poluzzi, Matilde Pizzutto e Alessia Vergani.