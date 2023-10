Gli autisti dei mezzi pubblici hanno corso pagato e incentivi

È caccia agli autisti di autobus in provincia di Como, merce molto rare tra le compagnie di trasporti locali che dopo aver cercato di reclutare quelli già in possesso della patente di guida si sono decise a pagare loro il corso, offrire un contratto a tempo indeterminato e pagare loro un premio d’ingresso in denaro. È quello che si vedranno accreditare al termine del loro percorso di studi quindici nuovi autisti di Fnm Autoservizi ai quali verrà consegnato un assegno da tremila euro. Lo stage è iniziato a settembre, si concluderà a fine febbraio con il conseguimento della patente D-E e CQC, con i costi interamente a carico dell’azienda, un’esperienza riservata a ragazzi e ragazze tra 21 e 29 anni, tutti con diploma, che hanno superato la selezione organizzata dall’azienda di trasporto che si è svolta durante l’estate, con test individuali e prove collettive. "I futuri autisti sono impegnati a tempo pieno nelle attività di formazione, suddivise fra le ore nella sede di FNMA a Saronno e il tempo impegnato in scuola guida - spiegano dall’azienda -. Le lezioni svolte in aula seguono un approccio multidisciplinare e non solo tecnico. Gli argomenti trattati riguardano l’organizzazione dell’azienda, il funzionamento del servizio di trasporto, il controllo dei biglietti e tutte le mansioni del personale oltre che il funzionamento dell’autobus, la sua componentistica e una solida base di manutenzione del mezzo per sapere intervenire all’occorrenza. A questi temi si affiancano lezioni per imparare a gestire lo stress, il valore della comunicazione e la capacità di ascolto attivo, per formare professionisti capaci di relazionarsi efficacemente con il pubblico". La fase di formazione si concluderà con l’esame di guida. R.Ca.