Giulio Cavalli porta a teatro “A casa loro“

Martedì 28, alle 20.30, il giornalista, autore teatrale e attore Giulio Cavalli sarà protagonista al Teatro Sociale di Como con “A casa loro“, monologo in atto unico scritto insieme al giornalista comasco Nello Scavo. “A casa loro“ è uno spettacolo che, partendo dalle coraggiose inchieste del reporter internazionale, prova a raccontare quella parte del mondo che ci illudiamo di conoscere e di poter giudicare guardando le immagini dei profughi, ma "che ignoriamo per assolverci – dice Cavalli - Invece la storia ce ne renderà conto perché la solidarietà non sta nei regolamenti, nei trattati internazionali". Info www.teatrosocialecomo.it.