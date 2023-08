Giulia Pozzebon, domani l’addio alla mamma di 35 anni precipitata in montagna

Verrà celebrato in un prato, in mezzo alla natura, nel cuore del Parco del Curone che lei amava tanto, il funerale di Giulia Pozzebon, la mamma di 35 anni originaria di Merate che settimana scorsa è morta durante una gita in montagna. L'estremo saluto è in programma nel pomeriggio di oggi, martedì, alle 16, a Bagaggera, località di Rovagnate de La Valletta Brianza.

Hanno deciso così i familiari, tra cui papà Luigi, ex gestore della Capanna Alpinisti Monzesi – la Capanna Monza – sul Resegone e ora rifugista rifugio Giovanni Bertacchi al lago d’Emet a Madesimo, proprio per rispettare il profondo legame che Giulia aveva con l'ambiente e con la sua terra d'origine, la Brianza.

Dopo essersi laureata in Pedagogia, Giulia si era trasferita in provincia di Savona, con il marito e i loro due figli. Venerdì scorso stava tornando da una gita sul Monte Limidaro, tra Piemonte e Canton Ticino in Svizzera insieme ad un'amica: sono state sorprese dal maltempo, a causa del sentiero scivoloso, Giulia è caduta ed è precipitata in un burrone per 150 metri, senza possibilità di scampo. Sebbene avesse studiato lontano da Merate e si fosse trasferita prima a Milano e successivamente in Liguria, Giulia era ancora molto conosciuta nella sua città natale, dove aveva ancora i genitori, tanti parenti e molti amici d'infanzia e giovinezza.

Anche l’Università di Milano-Bicocca e il dipartimento di Scienze umane per la formazione “R. Massa” si uniscono al dolore della famiglia di Giulia Pozzebon: “Una pedagogista dall’intelligenza acuta e sensibile. Una persona curiosa, seria e sempre aperta al confronto”, così la ricordano coloro che hanno trascorso con lei anni densi di scambi, di ricerca e di vita.