Giovani talenti da tutto il mondo di scena al Carmine

Concerto per l’Epifania venerdì nella chiesa del Carmine. Alle 20,30 si esibirà l’International Musical Friendship Orchestracademy, scuola-orchestra internazionale, itinerante, che ha formato in trent’anni più di mille musicisti tra i 10 e i 20 anni in tutto il mondo. Nata dall’intuizione di Markus Lentz, docente di violoncello, fondatore e presidente dell’Imf, e da Giovanni Grandi, musicista e docente di tromba, coordinatore Imf per l’Italia, la scuola-orchestra propone, a ingresso libero, il concerto per tromba e orchestra dell’armeno Arutunian e la Quinta sinfonia di Antonin Dvorak.