Giovani e sport A lezione con Bertoli

Per insegnare ai ragazzi come affrontare le situazioni di difficoltà in campo e nella vita di tutti i giorni, i soci sportivi del Panathlon Club Lecco, in collaborazione con il Comune, organizzano We Me, due giornate dedicate ai giovani, allo sport e agli adulti chiamati a educarli. Appuntamento aperto a tutti martedì 28, ore 20.30, all’Auditorium della Camera di commercio per un momento di confronto sul mondo e sui valori dello sport nella società d’oggi. Seguirà una mattina dedicata ai ragazzi, mercoledì nell’aula magna Magna dell’Istituto Antonio Stoppani. Entrambi i momenti saranno guidati da Franco Bertoli (nella foto), ex pallavolista olimpionico e allenatore.