Giorgetti a Sondrio: quasi pentito sulle Olimpiadi. Mancano solo due anni, tempi per le opere si accorciano

Sondrio – "Le Olimpiadi non arriveranno più. Saranno nel 2026, meno di due anni. Incomincio a essere pentito di averlo fatto, (di aver promosso l'evento, ndr) perché ne sento la responsabilità''. A parlare è il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, durante l'incontro con le categorie economiche presso la Camera di Commercio di Sondrio.

“Il conto dei giorni che passano continua a ridursi, il tempo si accorcia terribilmente e diventa quasi impossibile da rispettare il calendario”

"Non voglio dare colpe a nessuno - afferma - ma guardo quello che abbiamo fatto e quello non abbiamo fatto, mancano due anni alle Olimpiadi, il conto dei giorni che passano continua a ridursi, il tempo si accorcia terribilmente e diventa quasi impossibile da rispettare il calendario”.

''Se lo spirito imprenditoriale non sa cogliere questa occasione che si viene a creare… - ha aggiunto il ministro -. Penso al turismo e al rinnovamento dell'offerta turistica. Se lo spirito imprenditoriale non viene attivato adesso, quando viene riattivato? Mai più''. ''Non dobbiamo nascondere che sono passati governi ma dal 2018 al 2024 che abbiamo fatto? Mancano due anni - ha ribadito Giorgetti -. Purtroppo qui il conto dei giorni che mancano continua a ridursi e il tempo necessario per fare le opere infrastrutturali si accorcia terribilmente e diventa quasi impossibile da rispettare''.