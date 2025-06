Il Tour de Suisse in Valchiavenna. Arrivo spettacolare alle cascate

Presentata in Regione la tappa valchiavennasca del Tour de Suisse, con partenza da Heiden e arrivo a Piuro. La tappa, in programma mercoledì 18, affronterà il Passo dello Spluga, a 2.114 metri e con 9,5 chilometri di salita, prima di entrare in Italia dove i ciclisti percorreranno la statale 36 fino a Chiavenna. La tappa terminerà a Piuro, precisamente nella frazione di Borgonuovo, davanti alle Cascate dell’Acquafraggia, dopo 193 chilometri e oltre tremila metri di dislivello.

È la prima volta che il Tour de Suisse arriva in Valchiavenna, un evento che rappresenta una dimostrazione di collaborazione tra territori di frontiera. La presentazione ufficiale, all’11° piano del palazzo della Regione a Milano, ha visto la presenza, tra gli altri, di Federica Picchi, sottosegretario regionale a Sport e Giovani, Filippo Pighetti, direttore del Consorzio turistico della Valchiavenna, David Loosli, sport director del Tour de Suisse, Stefano Piccolo, segretario generale della Lega ciclismo, e il consigliere del comune di Piuro, Gabriele Colleoni. "L’arrivo del Tour de Suisse in Lombardia è un traguardo di grande rilievo per il nostro territorio e per tutto il movimento ciclistico regionale – ha detto Federica Picchi –. Dopo diversi anni questa prestigiosa corsa internazionale fa tappa in Italia e lo fa scegliendo un luogo straordinario come Piuro, nel cuore della Valchiavenna, con un arrivo spettacolare davanti alle Cascate dell’Acquafraggia".

"L’arrivo del Tour de Suisse a Piuro è un traguardo significativo che testimonia, ancora una volta, la solida e proficua collaborazione transfrontaliera tra Italia e Svizzera – ha aggiunto Pighetti –. In Valchiavenna da anni lavoriamo con convinzione per promuovere il turismo sportivo, costruendo ponti non solo tra territori, ma anche tra culture, accomunate dalla passione per la montagna e la bicicletta. Questo evento rafforza ulteriormente un legame che, nello sport come nel turismo, continua a generare valore condiviso per le nostre comunità". Il territorio, negli ultimi anni, ha già visto l’arrivo del Giro Next Gen a Montespluga nel 2020 e a Chiavenna nel 2022, quello all’Alpe Motta nel 2021 del Giro d’Italia e la nascita della Valchiavenna Gravel Escape nel 2024.