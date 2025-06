Danni dal maltempo. Causa infiltrazioni. Ufficio postale chiuso al pubblico

Danni dovuti al maltempo delle scorse ore: chiude l’ufficio postale di Piantedo. Da ieri l’ufficio di via Giuseppe Garibaldi 213/b è temporaneamente chiuso, a causa di alcune infiltrazioni d’acqua e sono in corso gli accertamenti per cercare di rimediare il prima possibile al disservizio. Nel frattempo la popolazione è costretta a spostarsi a Delebio, all’ufficio postale in piazza Santa Domenica, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45.