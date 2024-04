Gioele Dix presenta la stagione

Sarà Gioele Dix a condurre la serata evento di presentazione della Stagione teatrale 2024-2025 del Centro Teatrale Bresciano. L’appuntamento è in programma il 10 giugno alle 20,30 al teatro Sociale, ma la prenotazione obbligatoria partirà dal 3 giugno. L’evento, sempre molto partecipato, vedrà in veste di conduttore uno degli artisti più apprezzati tra i protagonisti degli spettacoli prodotti dal CTB, Gioele Dix. Come di consueto, l’appuntamento sarà occasione per incontrare i rappresentanti istituzionali del TRIC cittadino che tutte le novità e i nuovi spettacoli in cartellone, insieme ai registi e gli attori protagonisti.