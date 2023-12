Gare di Coppa. La Fondazione è già in pista

Le gare di Coppa del Mondo di sci alpino del periodo post natalizio battezzeranno la Fondazione Bormio. Dallo scorso mese di agosto, quando la Fondazione Bormio è stata ufficialmente costituita, è stata una corsa contro il tempo: pochi mesi per renderla operativa, costruire una squadra e darsi un’organizzazione. Una prova superata senza non poche difficoltà se ora, a poche settimane dal grande evento di fine anno, tutto è pronto. "Non è stato semplice - ammette il presidente Matteo Bonfà - ma siamo pronti alla sfida e certi di poterla vincere. Devo ringraziare i miei compagni di viaggio, persone competenti e appassionate, accomunate dalla voglia di lavorare perché Bormio mostri al mondo tutto il meglio di sé. In questi mesi l’impegno è stato notevole ma siamo riusciti a realizzare le strutture e a programmare tutte le attività per organizzare le gare di Coppa del mondo: non vediamo l’ora di accogliere il circo bianco e tutti gli appassionati per vivere due grandi giornate, con la speranza che possano riproporsi nel corso della stagione". È già accaduto negli anni scorsi e ci sono probabilità che la storia si ripeta: di fronte al forfait di altre località a causa delle condizioni meteo o per altri problemi, Bormio sarebbe pronta a ospitare le gare. La squadra formata dalla Fondazione è di livello assoluto, con al suo interno persone esperte e professionalità nei singoli ambiti. Da Giacomo Baumgarten e Giuseppe Bonseri, una lunga esperienza nello Sci club il primo e nell’organizzazione di eventi sportivi invernali il secondo, a Dario Da Zanche, una vita nel settore ricettivo, e a Pierluigi Negri, che da anni coordina iniziative di livello assoluto, tutto il Consiglio di amministrazione ha lavorato coeso nel rispetto delle competenze di ciascuno, potendo contare sul supporto di altri professionisti. F.D.E.