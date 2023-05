Escursionista si perde sul Monte Toro nella nebbia, ritrovato dai soccorritori nella notte

Fusine (Sondrio) – Ritrovato in buone condizioni un escursionista che era in difficoltà nella zona del Monte Toro, sulle alpi Orobie, a cavallo tra le province di Bergamo e di Sondrio.

Era partito ieri da Foppolo (Bergamo) per arrivare in cresta ma poi, a causa della nebbia e della scarsa visibilità, ha perso il sentiero; inoltre, non era possibile inviare ai soccorritori le coordinate della posizione.

Nella serata di ieri la centrale di Areu, ricevuto l'Sos, ha attivato il Soccorso alpino: sono partiti subito 15 tecnici della VI Delegazione Orobica, Stazione di Valle Brembana, per ragioni di minore distanza geografica; allertati e pronti a partire anche i tecnici della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna, Stazione di Sondrio, competente per territorio, in quanto la zona fa parte del Comune di Fusine (Sondrio). L’uomo è stato raggiunto e accompagnato verso il passo Dordona.