È stata ritrovata ieri pomeriggio vicino ai binari, all’altezza del Trippi, la cassa che i ladri hanno rubato alla farmacia Gusmeroli di Montagna al Piano. I malviventi si erano introdotti nel negozio, forzando il motore della saracinesca. Una volta dentro avevano asportato la cassa. Magro il bottino: 500 euro per lo più in monete e banconote di piccolo taglio, denaro che serviva ai farmacisti per dare il resto ai clienti.