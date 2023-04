Furti a Talamona Furgone trovato ad Abbadia

È caccia ai due bulgari che settimana scorsa, dopo un inseguimento sulla Statale 38 e la 36 da Talamona ad Abbadia Lariana, hanno piantato in mezzo alla Superstrada il loro camion su cui viaggiavano. Il furgone non risulta rubato ed è regolarmente assicurato. La targa era stata mascherata e coperta. I due che erano a bordo sono stati intercettati dagli agenti della Polstrada mentre cercavano di caricarlo con merce rubata sul piazzale di un’azienda di Talamona. Dopo un inseguimento di una sessantina di chilometri, durante il quale i poliziotti li hanno tallonati a distanza per evitare incidenti che avrebbero coinvolto altri incolpevoli automobilisti, i due hanno poi proseguito la fuga a piedi, abbandonando il camion e scappando nei boschi a ridosso della SS 36 all’altezza di Abbadia. Dalle prime indagini sembra che abbiano commesso parecchi furti in zona, utilizzando sempre lo stesso camion, che, non risultando rubato, non rientrava tra i veicoli sospetti da controllare. Si presume si nascondano in qualche campo nomadi del Milanese. D.D.S.